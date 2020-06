HTC kündigt Event für 16. Juni an

HTC hat ein Event für den 16. Juni angekündigt und der Teaser dürfte auf das HTC Desire 20 Pro hindeuten, welches sich schon öfter in der Gerüchteküche zeigte.

Bisher wurde das Event aber nur von HTC Taiwan angekündigt, was uns vermuten lässt, dass das neue Desire-Smartphone zunächst nicht zu uns kommen wird. Der deutsche HTC-Account hat mittlerweile sogar ein Vive-Logo, was so wirkt, als ob man gar keine Smartphones mehr plant, sondern nur noch VR macht.

Doch warten wir mal ab, was uns HTC da kommende Woche zeigen wird und wie es weitergeht. Vielleicht spricht man auf dem Event auch mal ein bisschen über die Zukunft des Unternehmens und es soll ja auch noch ein 5G-Smartphone (wird wohl nicht das HTC Desire 20 Pro sein) im Sommer kommen.

