Weg von Android: Huawei will Harmony OS ab 2022 global nutzen

In China hat Huawei in diesem Jahr den Schritt zu Harmony OS gewagt und die neue Nova-Reihe direkt damit ausgestattet. Global war man aber noch nicht dafür bereit, daher gibt es hier Android 11 und mit EMUI 12 noch eine neue UI-Version.

Huawei: Harmony OS kommt 2022

Allerdings wird sich das 2022 ändern, denn dann möchte Huawei laut Derek Yu global ebenfalls zu Harmony OS wechseln und sich von Android trennen. Wobei man fairerweise sagen muss, dass Harmony OS 2.0 im Kern noch Android ist.

Huawei sagt nicht, warum das jetzt noch nicht passiert ist, aber ich gehe fast davon aus, dass die Übersetzung und Optimierung einfach etwas länger gedauert hat. Wir befinden uns immerhin in einer Pandemie und da können sich Pläne verschieben.

Und wie sieht es mit Flaggschiffen für Europa aus? Auch das sei laut Huawei wieder geplant, mehr Details gibt es aber nicht. Viele wunderten sich, warum wir zwar das Nova 9, aber nicht das P50 bekamen. Das könnte einen simplen Grund haben.

Huawei darf derzeit keine 5G-Modems einkaufen und bei einem Modell für die Mittelklasse ist das vielleicht noch vertretbar (eigentlich auch nicht), bei einem Modell für 1000+ Euro aber sicher nicht. Damit hätte man also auch keine Chance.

Huawei: Wir arbeiten an 5G-Lösung

Allerdings soll es in Zukunft wieder Huawei-Smartphones mit 5G geben, so Derek Yu weiter. Huawei arbeitet derzeit intern an einer Lösung. Klingt fast so, als ob man das selbst in die Hand nehmen und eigene 5G-Modems produzieren möchte.

Huawei glaubt übrigens weiterhin, dass man langfristig das Comeback mit den Huawei-Diensten schaffen kann und die Google-Dienste nicht mehr benötigt. Es hat laut Yu lange gedauert, aber Anfang 2020 ist man schließlich aufgewacht.

Ach, die Mate-Reihe ist nicht tot und wird 2022 zurückkommen und man möchte zum MWC 2022 ein neues Foldable für Europa zeigen. Huawei ist also noch da und aktiv, auch wenn man das als Konsument derzeit oft nicht mehr oft mitbekommt.

Laut Derek Yu benötigt man einfach nur etwas mehr Zeit, aber es klingt fast so, als ob Huawei einen konkreten Plan für 2022 hat. Reicht das alles? Wir werden es sehen, aber was ich beeindruckend finde: Huawei gibt, egal was passiert, nicht auf.

Video: Ist Huawei am Ende?

