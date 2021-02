Huawei Mate X2 für Februar bestätigt

Huawei hat heute über Weibo bestätigt, dass man am 22. Februar das Huawei Mate X2 vorstellen wird. Es hat sich in den letzten Tagen angedeutet, dass das neue Foldable bald kommt. Die globalen Accounts schweigen bisher dazu, daher gehe ich davon aus, dass wir das nächste Foldable vorerst nur in China sehen werden.

Ergibt auch irgendwie Sinn, denn Huawei hat es global nicht leicht, da man weiter auf Google-Dienste verzichten muss. Ein Foldable für knapp 2000 Euro ist da also die falsche Strategie, auch wenn ich es als Technik-Nerd gerne sehen würde.

Mal schauen, was uns Huawei in etwas weniger als drei Wochen zeigen wird, aber es steht im Raum, dass das Huawei Mate X2 in eine andere Richtung gehen wird. Es wäre denkbar, dass Huawei hier den Ansatz von Samsung verfolgt und das große Display jetzt auf der Innenseite (wie beim Samsung Galaxy Z Fold) ist.

Der offizielle Teaser deutet vermutlich auch genau das an:

