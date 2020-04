Huawei: Neues Mate-Smartphone im Stil des Samsung Galaxy Fold

Huawei präsentierte Anfang 2019, wie auch Samsung, das erste Foldable und brachte es Ende 2019 in limitierter Stückzahl in China auf den Markt. 2020 folgte dann mit dem Huawei Mate Xs der Nachfolger, der auch zu uns kam.

Huawei Mate X2: Großes Display auf der Innenseite?

In der zweiten Jahreshälfte könnte noch ein faltbares Smartphone von Huawei anstehen und dieses Mal wird man sich wohl am Samsung Galaxy Fold orientieren. Hier steht ein neues Modell für August im Raum und Huawei könnte parallel dazu mit einem weiteren Mate-Smartphone eine Antwort geplant haben.

Während beim Huawei Mate X und Mate Xs das Display auf die Außenseite gepackt wurde, so könnte uns beim nächsten Foldable von Huawei ein Display auf der Innenseite erwarten. Das hat sich schon im Februar angedeutet und bei LetsGoDigital hat man einen Patentantrag entdeckt, der ein solches Design zeigt.

So beeindruckend das Display beim Huawei Mate Xs auf der Außenseite auch aussieht, so anfällig ist es eben auch. Faltbare Displays sind nicht mit modernem Glas geschützt, was mittlerweile sehr kratzfest ist, sie sind mit Plastik geschützt. Und das bedeutet, dass sie sehr anfällig für kleine Kratzer sind.

Huawei Mate X2: Konkurrent für das Fold 2?

Mit einem Display auf der Innenseite wäre dieses Problem gelöst. Dazu könnte man dann noch ein kleines Display auf die Frontseite packen, welches für eine kurze Nachricht oder ein Selfie mit der Kamera ausreicht. Damit hätten Samsung und Huawei dann zwei sehr ähnliche Konzepte für 2020 im Portfolio.

Für mich ist dieser Ansatz bei Foldables bisher der beste Weg, das habe ich im direkten Vergleich zwischen Samsung und Huawei bemerkt. Mal schauen, ob Huawei im Herbst (vielleicht zusammen mit dem neuen Mate 40 Pro?) ebenfalls ein neues Foldable zeigen wird und ob dieses für Deutschland geplant ist.

Video: Huawei vs. Samsung

