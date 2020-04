Huawei Mate Xs: Ein Verlustgeschäft

Huawei verkauft seit einigen Tagen das Mate Xs in Deutschland und anderen Ländern. Es kostet 2500 Euro und gehört damit zu den teuersten Smartphones auf dem Markt. Wir haben uns das Huawei Mate Xs bereits angeschaut.

Das Mate Xs ist übrigens nicht das erste Foldable von Huawei, das Mate X kam letztes Jahr in China in einer sehr geringen Stückzahl auf den Markt. Ich würde das Mate Xs aber mal als ersten großen Einstieg in die faltbare Welt bezeichnen.

Doch das Huawei Mate Xs ist eher ein Prestigeobjekt, welches dem Marketing dient. Selbst beim aktuellen Preis von 2500 Euro macht man mit dem Gerät einen Verlust, da die Entwicklung sehr teuer war und die Produktion es noch ist.

Yu Chengdong said that since the release of the Huawei Mate Xs in February this year, it has lost between $60 – $70 million.