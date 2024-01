HUAWEI MatePad Pro 13,2″ mit OLED-Display HarmonyOS 4 vorgestellt

HUAWEI hat mit dem MatePad Pro 13,2″ das neueste Modell der MatePad Pro-Serie vorgestellt. Das Tablet verfügt über ein OLED-Display und läuft mit HarmonyOS 4.

Das Display des 13,2-Zoll-Tablets ist ein flexibles OLED-Display mit einer Auflösung von 2.880 x 1.920 Pixeln und einer Pixeldichte von 262 PPI. Das Screen-to-Body-Verhältnis liegt bei 94 Prozent, der Kontrast bei 1.000.000:1 und die Helligkeit bei 1.000 Nits. Das MatePad Pro hat folgende Abmessungen und Gewichte: 196,1 mm Höhe, 289,1 mm Breite, 5,5 mm Tiefe und wiegt ca. 580 Gramm.

Der Speicher umfasst 12 GB RAM und wahlweise 256 GB oder 512 GB ROM. Die Rückkamera bietet 13 MP (f/1.8 Blende) und 8 MP (Weitwinkel, f/2.2 Blende) mit verschiedenen Aufnahmemodi und einer Videoauflösung von bis zu 3.840 x 2.160 Pixeln. Die Frontkamera hat 16 MP (f/2.2 Blende) und einen dToF-Sensor mit verschiedenen Foto- und Videomodi.

Der Akku des Tablets hat eine typische Kapazität von 5.050 mAh (entspricht 10.100 mAh bei 3,85 V). Das Tablet unterstützt HUAWEI SuperCharge mit einem Standard-Ladegerät von bis zu 20V/4,4A. Die Konnektivität umfasst WLAN (2,4 GHz und 5 GHz), Bluetooth 5.2 mit BLE-Unterstützung, USB Type-C mit USB 3.1 GEN1-Unterstützung sowie GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS.

Zu den Sensoren des Tablets gehören ein Umgebungslichtsensor, ein Hallsensor, ein Gyroskop, ein Kompass und ein Gravitationssensor. Es verfügt über 4 Mikrofone und 6 Lautsprecher, die das HUAWEI SoundTM Audioformat unterstützen.

Im Lieferumfang enthalten sind das Tablet mit integriertem Akku, ein Huawei SuperCharge Adapter, ein USB-Typ-C-Kabel, eine Schnellstartanleitung und je nach Markt eine Garantiekarte. Optional sind das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard und der HUAWEI M-Pencil (3. Generation) mit Ersatzspitzen erhältlich.

Das HUAWEI MatePad Pro 13,2“ ist ab dem 12. Januar 2024 im HUAWEI Online Store sowie im HUAWEI Flagship Store Berlin Kurfürstendamm vorbestellbar: In der Farbe Schwarz ist das HUAWEI MatePad Pro 13,2″ mit 256 GB ROM für 999 € und in der Farbe Grün inklusive weißer Tastatur in der Box und mit 512 GB ROM für 1.199 € erhältlich.

Beim Kauf des schwarzen Modells bis zum 29. Februar 2024 erhalten Kunden den HUAWEI M-Pencil (3. Generation) und die schwarze Tastatur gratis dazu. Wer sich bis zum 29. Februar 2024 für den Kauf des grünen Modells entscheidet, erhält den M-Pencil (3. Generation) gratis dazu. Für beide Modelle gibt es außerdem einen 50 EUR Rabatt für alle Bestellungen bis zum 31.01.2024. Weitere Informationen zu diesem Angebot finden sich online.

