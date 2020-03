Huawei P40 Lite E ist offiziell

Huawei wird Ende des Monats das neue P-Lineup vorstellen, möchte sich vor Ort aber wie immer auf die Highend-Modelle konzentrieren. Bevor wir das P40 und P40 Pro (und vielleicht noch ein P40 Pro Premium Edition) sehen, gab es bereits das P40 Lite und nun hat man in Polen auch noch ein Huawei P40 Lite E vorgestellt.

Ein neues E-Modell hat sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. In Polen gibt es beide Lite-Versionen, das P40 Lite und P40 Lite E. In Deutschland wurde bisher noch keines der beiden Geräte offiziell bestätigt. Ich denke nicht, dass beide kommen, aber vielleicht sehen wir ja eines davon im Frühjahr in den deutschen Shops.

-->

Huawei P40 Lite E kostet nur 162 Euro

Der Preis für das Huawei P40 Lite E liegt bei umgerechnet 162 Euro, es ist also ein extrem günstiges Smartphone. Allerdings bedeutet das auch, dass es nur mit HD bei 6,4 Zoll auflöst, noch mit Android 9 kommt und der 4000 mAh große Akku mit maximal 15 Watt über microUSB aufgeladen wird. Unter der Haube gibt es den Kirin 710F.

Beide Modelle werden wohl ohne die Google-Apps auf den Markt kommen und in beiden Fällen gibt es noch ein Huawei Band für Vorbesteller dazu. Weitere Details findet ihr im Huawei Shop in Polen und wir halten die Augen offen. Sobald wir Details für den deutschen Markt haben, werden wir diese hier nachreichen.

Test: Huawei ohne Google-Apps

Huawei Search-App: Kopie der Google Suche Huawei arbeitet nun mit Hochdruck an den Huawei Mobile Services (HMS), die in Zukunft komplett die Google Mobile Services (GMS) ersetzen sollen. Ein paar Dienste hat man bereits, wie einen eigenen Browser oder eine App für Kontakte. Nun folgt eine…29. Februar 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->