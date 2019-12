Huawei P40 Pro kommt ohne Graphen-Akku

So ziemlich jedes Jahr, und zwar gegen Ende des Jahres, kommen Gerüchte zu Smartphones mit einem Graphen-Akku auf. So auch in diesem Jahr, ich habe es unter anderem schon beim Samsung Galaxy S11/S20 gesehen, aber auch für das Huawei P40 Pro stand der Schritt bereits im Raum.

Die Tage hat Huawei Frankreich das mit einem Tweet sogar selbst befeuert und mittlerweile ist man wieder zurück gerudert. Der Tweet wurde gelöscht und es gab die klare Ansage, dass wir 2020 noch keinen Graphen-Akku sehen werden. Die Technologie ist noch nicht final und wird eine Weile dauern.

Das Huawei P40 Pro, welches wieder einen besseren Zoom bekommen soll, wird im März 2020 in Paris vorgestellt. Aktuell ist geplant, es ohne Google-Apps auf den Markt zu bringen. Wir haben außerdem schon die ersten Render-Bilder gesehen. Das wird ein sehr spannendes Jahr für Huawei.

