Huawei P40 Pro: SuperCharge mit 65 Watt?

Huawei führte mit dem Mate 20 Pro von etwas mehr als einem Jahr einen sehr schnellen Standard zum Laden ein: SuperCharge mit 40 Watt. Doch 2019 blieb es dabei, abgesehen von einer Ausnahme: Das Huawei Mate X kann mit bis zu 55 Watt geladen werden. Das Feature gab es aber nicht für das Mate 30 Pro.

Huawei SuperCharge mit 65 Watt?

Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass man SuperCharge mit 55 Watt dann beim Huawei P40 Pro im Frühjahr 2020 einführen wird und das Feature eben exklusiv für das doch recht teure und faltbare Smartphone bleibt. Doch ein Gerücht spricht nun davon, dass es direkt 65 Watt geben könnte.

Auf Weibo in China macht ein Bild die Runde, welches ein Netzteil von Huawei zeigen soll. Wobei nicht gesagt ist, dass Huawei es wieder in den Lieferumfang (falls es echt ist) packt. Das Netzteil mit 40 Watt ist dabei (was man als Bonus einstufen kann), aber vielleicht wird dieses Netzteil extra verkauft.

Was man an dieser Stelle auch noch sagen muss: Es machte im Sommer bereits ein Netzteil mit 65 Watt von Huawei die Runde, da haben wir entweder auf ein Upgrade für das Mate X oder das Mate 30 Pro getippt. Vielleicht war sowas auch mal geplant, wurde dann aber eben doch auf 2020 verschoben.

Das Huawei P40 (Pro) wird wieder in Paris präsentiert und im Moment steht eine Ankündigung im März (gegen Ende des Monats) im Raum.

