Huawei: US-Regierung verlängert Ausnahmeregelung um 45 Tage

Als sich die US-Regierung im Sommer 2019 dazu entschied, Huawei auf eine Liste zu packen, die den Handel mit US-Unternehmen verbietet, musste man direkt noch eine Ausnahmeregelung einbauen. Das Problem: Bei gewissen US-Unternehmen würde ein Ende der Huawei-Partnerschaft schlimme Folgen haben.

Huawei bekommt 45 statt 90 Tage

Diese Ausnahmeregelung wurde immer wieder verlängert und es gab immer wieder weitere 90 Tage für Huawei dazu. Nun wäre die Frist erneut ausgelaufen, doch die US-Regierung hat keine andere Wahl, als erneut eine Ausnahme zu machen. Doch wie Reuters berichtet, sind es dieses Mal nur 45 Tage.

Es ist unklar, warum die Frist dieses Mal nur um 45 statt um 90 Tage verlängert wurde, denn es deutet sich nicht an, als ob die betroffenen US-Unternehmen ihre Abhängigkeit von Huawei in dieser Zeit regeln können. In 45 Tagen wird es also sicher erneut eine Verlängerung geben, falls sich nichts ändert.

USA erhöhen Druck gegen Huawei

Vielleicht will die US-Regierung nun aber auch den Druck auf Huawei erhöhen, denn es gab diese Woche harte Anschuldigungen gegen Huawei, zu denen sich Huawei dann sogar äußern musste. Außerdem steht im Raum, dass noch im Februar härtere Maßnahmen kommen sollen, die noch diskutiert werden.

An der aktuellen Situation mit Google ändert das aber nicht. Diese Ausnahme erlaubt es Huawei nur bestehende Partnerschaften zu pflegen und zum Beispiel die US-Netzbetreiber, die Huawei nutzen, mit dem entsprechenden Support zu versorgen. Mit Google darf Huawei weiterhin nicht zusammenarbeiten.

Huawei: Kein Zurück zu den Google-Apps?

