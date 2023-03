Huawei will weiterhin global Smartphones auf den Markt bringen

Der Marktanteil von Huawei hat in den letzten Jahren global gelitten und in vielen Analysen von IDC und Co. wird die Marke jetzt gerne mal unter „Sonstige Marken“ gelistet. Dabei war Huawei auf einem guten Weg, die neue Nummer 1 zu werden.

Nach dem ersten US-Embargo, welches Huawei u.a. von den Google-Diensten abschnitt, folgte eine turbulente Phase, in der man nicht genau wusste, wohin die Reise geht. Und nach dem Ende der Kirin-Chips dachten viele, dass es das war.

Huawei darf zwar weiterhin keine Chips bei TSMC produzieren lassen, aber man darf bei Qualcomm einkaufen – sofern man kein 5G nutzt. Und seit dem bringt die Marke immer wieder neue Smartphones auf den Markt – wie auch diese Woche.

Huawei bleibt ein globaler Anbieter

In China hat man die neue Huawei P60-Reihe und mit dem Huawei Mate X3 ein neues Foldable vorgestellt. Diese Modelle werden wir dann auf einem Event im Mai in Deutschland sehen, jedenfalls die neue P60-Reihe, das hat Huawei bestätigt.

Im Rahmen des Events in China, auf dem wir auch eine neue Smartwatch gesehen haben, hat He Gang von Huawei diese Woche auch betont, dass man weiterhin global neue Smartphones auf den Markt bringen möchte und nicht nur in China.

Mit Preisen wie 2022 (das aktuelle Mate-Flaggschiff startete bei 1.200 Euro) wird es ohne Google-Dienste, ohne einen eigenen Store mit den essenziellen Apps und ohne 5G aber schwer bleiben. Wer den Stil von Huawei mochte, für den ist Honor, die ehemalige Untermarke von Huawei, jetzt womöglich die etwas bessere Option.

Wir werden euch aber natürlich im Mai die Details zu den Neuheiten von Huawei liefern, es gibt nicht nur Smartphones. Das globale Event findet am 9. Mai statt.

