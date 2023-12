HyperOS: Xiaomi kündigt Plan für Android-Update an

Xiaomi trennt sich von MIUI und nennt die Benutzeroberfläche für Android in Zukunft „HyperOS“. Passend dazu baut man ein neues Hyper-Ökosystem auf.

In China gibt es das Xiaomi 14 (Pro) mit HyperOS bereits, doch bevor das neue Smartphone zu uns kommt, versorgt man ältere Modelle. Im ersten Quartal werden einige Smartphones mit dem HyperOS versorgt und das hier ist der offizielle Plan:

Die Modelle der 13er-Reihe machen also wie erwartet den Anfang und zwei Modelle von Redmi und das aktuelle Android-Tablet von Xiaomi sind auch dabei. Das große Android-Update wird wie immer in Phasen verteilt, es kommt also nach und nach an.

Eine deutsche Seite für HyperOS gibt es noch nicht, hier wirbt man weiterhin mit MIUI 14. Wir wissen also noch nicht, wie HyperOS bei uns aussieht und welche Funktionen enthalten sind. Da werden wir euch dann aber 2024 genau informieren.

Das Elektroauto von Xiaomi wird bald vorgestellt Xiaomi hat große Pläne für 2024, denn man steigt offiziell in den Automarkt ein und wird mit dem SU7 bald ein erstes Elektroauto vorstellen. Es wird eines von vielen Autos […]18. Dezember 2023 JETZT LESEN →

-->