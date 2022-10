Hyundai Ioniq 6 First Edition kann ab November bestellt werden

Hyundai präsentierte den neuen Ioniq 6 im Juni und reichte dann erst im Juli die technischen Details nach. In beiden Fällen wollte man aber zu den Preisen keine Angabe machen. Jetzt haben wir einen Anhaltspunkt, denn es geht bald los.

Ab dem 9. November wird man in fünf europäischen Märkten die Hyundai Ioniq 6 First Edition anbieten, für die wir zwar noch keinen deutschen Preis haben, aber Hyundai UK gibt uns heute einen ersten Anhaltspunkt: Es sind etwa 63.415 Euro.

Die First Edition ist auf 2.500 Einheiten limitiert und maximal ausgestattet. Es gibt also auch nur den großen Akku mit 77,4 kWh und Dual-Motor mit 239 kW (325 PS) und 605 Nm. Mit weniger Power gibt es 610 km Reichweite, beim Dual-Motor wird diese aber vermutlich ein bisschen darunter liegen (gibt noch keinen WLTP-Wert).

Geladen wird mit bis zu 350 kW am Schnelllader (es ist die gleiche Plattform wie beim Ioniq 5, also ein 800-Volt-System) und die First Edition des Ioniq 6 ist eher dunkel gehalten. Nach dieser werden zwei weitere Versionen folgen: Premium und Ultimate. Details dazu gibt es noch 2022, der normale Ioniq 6 kommt erst 2023.

Hyundai Deutschland hat noch keine Pressemitteilung verschickt, die deutsche Seite für die First Edition des Ioniq 6 ist aber schon online. Ich vermute mal, dass der Preis heute noch kommt und wir werden diesen dann hier im Post ergänzen.

Hier noch ein Blick auf den Innenraum der First Edition:

