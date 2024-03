Hyundai zeigt neuen Ioniq 5 für 2024

Hyundai hat eine neue Version des Ioniq 5 für 2024 geplant, das ist seit letztem Jahr bekannt. Eine globale Ankündigung steht noch aus, dürfte aber diese Woche folgen, denn im Heimatland ist die Produktseite für den „neuen Ioniq 5“ jetzt online.

Für das neue Modelljahr gibt es also ein kleines Facelift und das bringt auch eine neue N Line mit, die man aber nicht mit dem Hyundai Ioniq 5 N verwechseln sollte, dem „richtigen“ Performance-Modell. Neben der neuen Optik, bei der sich die N Line auch etwas abhebt, gibt es jetzt auch endlich einen Heckscheibenwischer.

Dazu kommt ein neuer und größerer Akku mit 84 kWh, bei dem wir aber noch keine WLTP-Angabe für euch haben. Es wird außerdem schneller geladen, von 10 auf 80 Prozent schafft man es jetzt in 18 Minuten. Hyundai gibt auch noch eine optimierte Dämmung an und der Innenraum des Ioniq 5 wurde ebenfalls leicht überarbeitet.

Dazu kommt das neue Connected Car Navigation Cockpit, welches endlich Dinge wie Over-the-Air-Updates und kabelloses Android Auto und Apple CarPlay mitbringt.

In Südkorea steigt der Preis wohl nicht an, aber an dieser Stelle sei erwähnt: Wir wissen noch nicht, welche Versionen und Änderungen zu uns kommen, was die neue Version des Hyundai Ioniq 5 kostet und wann sie dann bei uns starten wird.

Schaut also auch gerne mal bei Hyundai in Südkorea vorbei, falls ihr noch weitere Änderungen seht, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Und es gibt auch schon ein offizielles Video, aber bisher noch ohne einen deutschen Untertitel.

VW ID.3 GTX kommt 2024: Das plant Volkswagen Der VW ID.3 GTX hätte eigentlich schon 2023 kommen sollen, doch dann entschied man sich bei Volkswagen um und änderte den Plan. Das Facelift für den VW ID.3 kam im […]3. März 2024 JETZT LESEN →

-->