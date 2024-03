VW ID.3 GTX kommt 2024: Das plant Volkswagen

Der VW ID.3 GTX hätte eigentlich schon 2023 kommen sollen, doch dann entschied man sich bei Volkswagen um und änderte den Plan. Das Facelift für den VW ID.3 kam im Sommer 2023, doch in diesem Jahr steht erneut ein Upgrade an, dann aber mit neuer Technik unter der Haube. Und dann auch mit dem ersten VW ID.3 GTX.

Dieser wurde bereits für 2024 bestätigt und die Ankündigung des Cupra Born VZ, mit dem ich erst nach dem VW ID.3 GTX gerechnet hätte, liefert uns das vielleicht wichtigste Detail für eine Performance-Version, die Leistung. Womit ist zu rechnen?

VW ID.3 GTX kommt mit über 300 PS

Der VW ID.3 GTX dürfte 240 kW (also ca. 326 PS) mitbringen, es gibt 545 Nm und die 100 km/h schafft man damit in 5,7 Sekunden. Mit dem Cupra Born VZ darf man jetzt 200 km/h statt 160 km/h fahren, das wird bei Volkswagen sicher auch so sein.

Beim Akku gibt es 79 kWh, also 2 kWh mehr, als bei der sonst größten Version, das reicht für 570 km Reichweite. Da sich VW ID.3 und Cupra Born die Technik teilen, ist das sicher identisch. Geladen wird mit bis zu 170 kW oder 11 kW an der Wallbox.

Der Innenraum wurde erst letztes Jahr überarbeitet, aber da gibt es dann sicher die bekannten GTX-Akzente und auch außen rechne ich mit einer etwas aggressiveren Optik. Es bleibt aber bei einem Elektromotor, im Gegensatz zu den zwei SUVs oder der Limousine ist beim kompakteren VW ID.3 kein Dual-Motor mit MEB möglich.

Am Ende ist das der APP550, der neue Elektromotor der Volkswagen AG, der 2023 gezeigt wurde und den man bereits in einigen Elektroautos findet. Nur mit etwas mehr Leistung. An Elektro-Performance-Modelle wie den MG4 Xpower, Smart #3 Brabus oder Volvo EX30 kommt der VW ID.3 GTX allerdings nicht im Ansatz heran.

Dort benötigt man (teilweise deutlich) unter 4 Sekunden für 100 km/h, was aber bei VW und Cupra vermutlich nicht geht, da es noch Audi und Porsche gibt. Ein MG4 zieht einen Porsche Taycan ab, das darf ein VW ID.3 GTX aber vermutlich nicht.

Was ich nicht verstehe, denn ein Volvo EX30 zieht einen Polestar 2 Performance ab, in der heutigen Zeit der Elektroautos gibt es eben andere Maßstäbe. Ich bin daher gespannt, ob Volkswagen damit eine ähnliche Fanbase wie bei einem VW Golf GTI aufbauen kann. Aber will man das? Immerhin kommt ein elektrischer VW Golf GTI.

Da wäre also noch die Frage nach dem Preis. Der VW ID.3 startet mit großem Akku bei 47.595 Euro, die 50.000 Euro dürfte ein VW ID.3 GTX also knacken. Da geht es dann auch mit einem VW Golf R los, der auch sehr bald als neue Version ansteht.

Es würde mich nicht wundern, wenn viele Kunden der Zielgruppe am Ende lieber ein richtiges R-Modell kaufen. Oder direkt ein neues Tesla Model 3 mit mehr Power und mehr Reichweite, welches sogar eine andere Fahrzeugklasse und größer ist.

Warten wir mal die finale Ankündigung des VW ID.3 GTX ab, ich bin gespannt und freue mich auch auf den Test, Leistung ist am Ende ja nicht alles. Es wäre aber nur schade, wenn es beim Performance-Modell ausgerechnet daran scheitert. Denn gute Autos baut die Konkurrenz auch, selbst Tesla liefert hier mittlerweile gut ab.

Tesla plant neues Elektroauto, welches uns alle umhauen soll Wo bleibt eigentlich der Tesla Roadster? Tesla ist dafür bekannt, dass Produkte erst deutlich später kommen, als man sich das vorgestellt hat, in diesem Fall fand die Ankündigung aber schon […]28. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->