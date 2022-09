„Ich bin noch gut“: Lidl kürzt Rabatt für MHD-Ware auf 30 Prozent

Vor gut zwei Jahren hat Lidl in allen deutschen Filialen die „Ich bin noch gut“-Boxen eingeführt. In diesen grünen Boxen wurden gekühlte, tiefgekühlte und haltbare Lebensmittel zum halben Preis angeboten. Erkennbar waren die Produkte zudem am orangen 50-Prozent-Rabattaufkleber.

Letzte Woche hat Lidl nun eine Änderung vorgenommen, die Schnäppchenjägern gar nicht gefallen dürfte. Ab sofort gibt es statt 50 nur noch 30 Prozent Rabatt auf entsprechend gekennzeichnete Artikel. Anhand von Berichten auf Twitter und im Mydealz-Forum ist davon auszugehen, dass die Änderung bundesweit vollzogen wurde.

-->

Nicht nur MHD-Ware reduziert

Die grünen Rabattboxen sollen in erster Linie dazu dienen, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. In der Praxis wird oftmals auch schlicht Aktionsware z. B. aus den rotierenden Angebotswochen verkauft, damit sie nicht zu viel Platz einnimmt. Ein gutes Geschäft für Lidl und Kunden zugleich – künftig aber nur noch halb so attraktiv.

Ein Schritt zurück

Lidl stellt sich in letzter Zeit als besonders „grün“ und nachhaltig dar. Dass künftig wohl wieder mehr Lebensmittel weggeschmissen werden, mag dazu nicht so recht passen. Selbst mit 50 % Rabatt lagen hier einige Produkte wie Blei in den Regalen.

Auch die kürzlich gestartete Rettertüte mit Obst & Gemüse für 3€ fällt aus meiner Sicht eher unter die Kategorie Greenwashing. Oft sind dort nur ein paar Zwiebeln, Kartoffeln, u. ä. enthalten, die auch regulär kaum teurer wären. Andere Produkte setzen schon Schimmel an. Die Qualität der Inhalte mag aber lokal abweichen.

REWE liefert Angebotsprospekt per WhatsApp Nach der Ankündigung, den gedruckten Handzettel bis Sommer 2023 einzustellen, geht REWE jetzt den nächsten Schritt bei der Digitalisierung der Angebote. Ab sofort kann sich jeder den Handzettel seines favorisierten REWE Marktes aufs Handy schicken lassen – jeden Sonntag per…30. August 2022 JETZT LESEN →

-->