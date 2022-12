IKEA Symfonisk: Regal-Lautsprecher ist jetzt wieder günstig zu haben

In den USA haben gestern mehrere Medien berichtet, dass der Regal-Lautsprecher der Symfonisk-Reihe von IKEA und Sonos wieder für unter 100 Dollar erhältlich ist und siehe da, auch in Deutschland wurde der Preis auf 99,99 Euro gesenkt.

IKEA hat den Preis im Frühjahr auf 129,99 Euro erhöht, das kam aber vermutlich nicht so gut an. Laut Produktseite von IKEA ist das auch keine Aktion, womit dieser Speaker in meinen Augen wieder attraktiv ist – die 130 Euro waren etwas zu teuer.

Und noch ein Hinweis: Es handelt sich um die zweite Generation des Speakers, die Anfang 2022 vorgestellt wurde. Die erste Generation ist mittlerweile auch gar nicht mehr im Portfolio erhältlich. Weitere Details gibt es auf der Webseite von IKEA.

