IKEA UPPÅTVIND: Neuer Luftreiniger für den kleinen Geldbeutel

IKEA ist mittlerweile bekannt für Luftreiniger und erweitert das Sortiment um ein weiteres Produkt: IKEA UPPÅTVIND. Das ist ein Einsteigermodell für 35 Euro und dieses Mal nicht smart, aber es kann ab sofort direkt bei IKEA bestellt werden.

Der IKEA UPPÅTVIND Partikelfilter ist optimiert, um mehr als 99,5 Prozent der in der Luft befindlichen Partikel bis Partikelgröße PM 2,5 zu absorbieren. Eine kleine LED-Anzeige am Gerät zeigt an, wenn die Filter verschmutzt sind und der Vorfilter kann gereinigt werden. Für den Partikelfilter empfiehlt IKEA alle 6 Monate einen Wechsel.

Es gibt drei Gebläsestufen und der Stromverbrauch liegt zwischen 2,4 Watt und 8,0 Watt, das hängt dann von der Gebläsestufe ab. Die Fördermenge für saubere Luft (Clean Air Delivery Rate, auch CADR-Wert) liegt auf niedrigster Gebläsestufe bei 31 Kubikmeter pro Stunde, auf höchster Gebläsestufe bei 95 Kubikmeter pro Stunde.

IKEA hat den UPPÅTVIND sehr kompakt gestaltet und damit man den Luftfilter schnell von A nach B transportieren kann, gibt es auch einen Tragegriff. Weitere Details gibt es direkt bei IKEA – in den Stores taucht der UPPÅTVIND jetzt auch auf.

