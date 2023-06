ING Banking-App: Neue Sortierfunktion für Ergebnisse der Wertpapier-Filtersuche

Die ING Banking-App bekommt ein neues Update spendiert. Die Anpassungen fallen diesmal gering aus.

Mit dem neuesten Update der ING-App für iOS gibt es wieder eine nützliche Anpassung. Als Neuerung wird eine Sortierfunktion für die Ergebnisse der Wertpapier-Filtersuche im Changelog der Version 6.2.3 erwähnt. Ansonsten soll es diesmal nur Bugfixes und kleine Verbesserungen geben. Wie so oft kündigt die ING aber bereits an: „… mit den nächsten Updates kommen weitere Funktionen in die App.“ Wir dürfen also gespannt sein.

apps.apple.com

play.google.com

In einem weiteren Beitrag habe ich darüber geschrieben, wie man die leidigen Vorschläge in der ING Banking-App abschalten (lassen) kann.

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

-->