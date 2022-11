Instagram, Facebook und WhatsApp: Meta plant Entlassungen

Die weltweiten Krisen zeigen so langsam ihre Folgen und nicht nur bei Twitter gibt es derzeit massenhaft Entlassungen, auch Meta soll laut Wall Street Journal diese Woche nachlegen. Es ist derzeit von „tausenden“ Entlassungen bei Meta die Rede.

Das Unternehmen beschäftigt über 80.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Zahl könnte noch höher als bei Twitter (etwa 3.500 Entlassungen) ausfallen. Es soll ab Mittwoch losgehen, bei den letzten Geschäftszahlen war das noch kein Thema.

Ein harter Winter steht an

Einstellungsstopps, Massenentlassungen, höhere Preise, das wird ein harter Winter und manchmal versteht man es, da Unternehmen ums Überleben kämpfen, aber die Tech-Riesen aus den USA haben mehrere Milliarden Dollar auf der hohen Kante.

Am Ende treiben also die Zahlen an der Börse diese Entwicklung voran, denn die Menschen sind oft der teuerste Posten in einem Unternehmen. Und tausende von Entlassungen werden dafür sorgen, dass der Gewinn von Meta kurzfristig steigt.

Im ersten Moment dürfte das die Börse kommendes Jahr beruhigen und Mark Zuckerberg muss seine extrem teure Vision eines Metaverse finanzieren. Ich hoffe ja, dass diese Entwicklung auch etwas Gutes hat und im Silicon Valley jetzt neue Ideen und neue Start-Ups entstehen, die den Markt wieder aufmischen werden.

Video: Der aktuelle Stand bei Huawei

Qualcomm: Der Smartphone-Markt wird 2022 massiv einbrechen Der Smartphone-Markt ist seit einer Weile rückläufig, da die Nachfrage gedeckt ist und Menschen ihre Geräte länger nutzen. Es gab zwar 2021 einen kleinen Push, das lag aber auch daran, dass es 2020 mit der Pandemie etwas mehr bergab ging.…3. November 2022 JETZT LESEN →

-->