Instagram: Frischer Start auf Knopfdruck

Instagram testet eine neue Funktion, mit der Nutzer ihre Inhaltsvorschläge zurücksetzen können, um ein persönlicheres und frischeres Erlebnis zu schaffen.

Diese Option ermöglicht es Nutzern, empfohlene Inhalte in Explore, Reels und Feed zu löschen und von vorne zu beginnen. Dabei wird die Personalisierung durch zukünftige Interaktionen neu aufgebaut. Nutzer können auch ihre Abonnements überprüfen und Accounts, die nicht mehr ihren Interessen entsprechen, entfernen.

Die neue Funktion ergänzt bestehende Tools, mit denen Inhalte auf Instagram personalisiert werden können. So können Nutzer beispielsweise Inhalte als „interessant“ oder „uninteressant“ markieren oder unerwünschte Beiträge mit Funktionen wie „Hidden Words“ ausblenden.

Für Teenager bietet Instagram spezielle Features wie den Following-Feed in chronologischer Reihenfolge oder die Möglichkeit, Favoriten festzulegen. Funktionen wie „Close Friends“ und die Einsicht in die Aktivitätshistorie bieten zusätzliche Kontrolle über die eigene Instagram-Nutzung.