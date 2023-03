Instagram bekommt bald noch mehr Werbung

Instagram war der vermutlich beste Einkauf von Facebook, heute Meta, denn das soziale Netzwerk lässt sich wunderbar monetarisieren. Und da das mit WhatsApp nicht so leicht möglich ist, erhöht man die Werbung in der Instagram immer weiter.

Instagram: Zwei neue Werbemöglichkeiten

Jetzt kommen zwei neue Werbeanzeigen dazu. Die eine nennt sich Reminder Ads und „hilft“ Menschen dabei, an ein Event einer Marke zu denken. So kann es eine Push-Nachricht am Tag davor, ca. 15 Minuten vorher oder zum Event selbst geben.

Das werde ich nicht mehr sehen, da ich die Push-Nachrichten mittlerweile komplett abgeschaltet habe, da Instagram (wie damals bei Facebook) mit falschen Hinweisen ankam. Man merkt, dass man im Battle mit TikTok um die Aufmerksamkeit kämpft.

Der zweite Bereich nennt sich Ads in Search Results und tut genau das, was er sagt, es gibt Werbeanzeigen in der Suche. Damit können Werbekunden auch in der Suche für ihr Produkt werben und das mit einem passenden Keyword verknüpfen.

Ihr sucht nach Bildern des neuen iPhones oder den Account von Apple? Gut, hier sind Bilder von Samsung. Nur als Beispiel. Diese beiden Bereiche für Werbung sind für die „kommenden Monate“ geplant, einen Zeitraum nennt Meta jedoch nicht.

WhatsApp führt zwei neue Funktionen für Gruppen ein WhatsApp optimiert die Gruppen, eine sehr beliebte Funktion des Messenger, wie man selbst mitteilt. In „den nächsten Wochen“ werden zwei neue Funktionen beim Messenger eingeführt, einmal mehr Einstellungen für Admins […]21. März 2023 JETZT LESEN →

-->