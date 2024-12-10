Instagram Teen-Konten starten in Deutschland

Die Teenager-Konten auf Instagram sind nun auch in Deutschland verfügbar. Wie bereits im September angekündigt, werden bestehende Konten von Teenagern nach und nach an die Änderung angepasst.

Diese Konten verfügen über automatisch aktivierte Schutzfunktionen, die den Kontakt mit Unbekannten und den Zugang zu sensiblen Inhalten einschränken. Für Jugendliche unter 16 Jahren müssen die Eltern entscheiden, ob die Schutzmechanismen gelockert werden dürfen.

Zu den Hauptmerkmalen der Teenager-Accounts gehören private Profile, eingeschränkte Messaging-Optionen und die Beschränkung sensibler Inhalte. Darüber hinaus können Teenager nur von Personen markiert oder erwähnt werden, denen sie folgen.

Es gibt auch eine Zeitlimit-Erinnerung und einen Schlafmodus, der Benachrichtigungen in der Nacht blockiert. Eltern können die Aktivitäten ihrer Kinder auf Instagram überwachen und bei Bedarf eingreifen, ohne jedoch direkten Zugriff auf private Nachrichten zu haben.