Instagram bekommt endlich eine iPad-App

Viele Jahre wurde Instagram immer wieder gefragt, warum man denn das iPad von Apple (und andere Tablets) ignoriert. Es gab immer wieder die gleiche Antwort (die Plattform sei zu klein und man arbeite derzeit nicht an einer entsprechenden App).

Doch diese Meinung hat sich laut The Information geändert, es ist eine App für das Apple iPad bei Instagram in Entwicklung. Meta erhofft sich so einen Push, unklar ist derzeit aber, ob man parallel dazu auch eine richtige Android-Tablet-App aufbaut.

Von offizieller Seite wollte man bei Instagram bisher noch nicht darüber sprechen, es handelt sich aber um eine gute und zuverlässige Quelle. Und einen Schritt, der seit einem Jahrzehnt überfällig ist. Der Web-Auftritt ist mittlerweile okay, aber eine native App immer besser. Freut mich, auch wenn ich die App immer seltener nutze.

