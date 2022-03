Intel kündigt Chipfabrik in Deutschland an

Das „Chip-Gesetz der EU“ soll dafür sorgen, dass der Anteil an der weltweiten Produktion für Chips mehr nach Europa wandert. Und der neue Standort von Intel in Deutschland ist ein erster Schritt in diese Richtung. Der Startschuss erfolgt 2023.

Dann wird das Werk von Intel in Magdeburg gebaut und insgesamt plant Intel eine Summe von 17 Milliarden Euro dafür ein. Außerdem will man weitere Standorte in Europa stärken, insgesamt sollen es bis zu 33 Milliarden Euro werden. Langfristig könnte sich Intel sogar vorstellen, dass man bis zu 80 Milliarden Euro investiert.

Intel möchte 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen und die Produktion soll ab 2027 starten. Kurzfristig wird die Chipfabrik in Deutschland also keine Abhilfe schaffen, aber langfristig dürfte sie den Standort stärken. Jedenfalls schön zu sehen, dass Deutschland zunehmend für die Chip-Industrie interessant wird und mehr kommt.

