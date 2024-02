ja! mobil und Penny Mobil: 60 GB Extra-Daten im Telekom-Netz als Bonus

Im Zeitraum vom 26. Februar bis 3. März 2024 haben Neukunden von ja! mobil und Penny Mobil die Möglichkeit, sich 12 mal 5 GB extra Datenvolumen zu sichern.

Das Angebot gilt für die Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max. Die insgesamt 60 GB Extra-Daten werden in zwölf Datenpässen zu je 5 GB zur Verfügung gestellt, wobei ein Datenpass 31 Tage gültig ist. Bitte beachtet, dass nicht verbrauchtes Datenvolumen nicht in den nächsten Abrechnungszeitraum übertragen wird.

Die Tarifkonditionen inklusive Zusatzdaten variieren je nach Tarif, so gibt es beispielsweise im Prepaid Smart Tarif 11 GB Datenvolumen, 5G-Unterstützung sowie eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze für 8,99 Euro alle 4 Wochen.

Übersicht – Die Tarifkonditionen inklusive Extra-Daten:

Prepaid Smart: 11 GB (statt 6 GB) Datenvolumen inkl. 5G sowie Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 8,99 Euro / 4 Wochen

Prepaid Smart Plus: 17 GB (statt 12 GB) Datenvolumen inkl. 5G sowie Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 14,99 Euro / 4 Wochen

Prepaid Smart Max: 25 GB (statt 20 GB) Datenvolumen inkl. 5G sowie Telefon- und SMS-Flat in alle dt. Netze für 19,99 Euro / 4 Wochen

Attraktiv gestaltet sich das Angebot für Neukunden von Penny Mobil, da sie nicht nur die 60 GB Extra-Daten erhalten, sondern auch von einem Aktionsrabatt profitieren können.

Im genannten Zeitraum kostet das Penny Mobil Starterpaket statt 9,95 Euro nur 2,99 Euro, was einer Ersparnis von 70 Prozent entspricht. Dieser Aktionsrabatt gilt sowohl online als auch im Handel nach erfolgreicher Freischaltung für alle Penny Mobil Starter-Pakete mit Ausnahme des 6-Monats-Pakets.

Die Mobilfunktarife von ja! mobil und Penny Mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH technisch realisiert. Ich selbst war einst sehr zufrieden bei Penny Mobil, bin allerdings mittlerweile bei fraenk gelandet.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

