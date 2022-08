Jeder zweite Jugendliche surft per Tablet

Die girocard-Halbjahreszahlen 2022 sind da

Heute wurden die neuen girocard-Halbjahreszahlen 2022 veröffentlicht. Demnach verzeichnet die girocard der Deutschen Kreditwirtschaft erneut ein Plus bei den Transaktions- und Umsatzzahlen. In der ersten Jahreshälfte 2022 verzeichnete die girocard rund 3,17 Milliarden Transaktionen – ein Plus von rund 17,1…17. August 2022 JETZT LESEN →