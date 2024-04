Joker 2: Der erste Trailer zeigt Lady Gaga und Joaquin Phoenix

Warner Bros. hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wie angekündigt den ersten Trailer zu Joker 2 (JOKER: FOLIE À DEUX) veröffentlicht. Wobei man es noch als Teaser Trailer bezeichnet, aber man bekommt schon einen sehr guten Eindruck.

Joaquin Phoenix wandert also ein zweites Mal als Joker auf die große Leinwand, in diesem Fall wird er von Lady Gaga als Harley Quinn begleitet. Kinostart ist am 4. Oktober, der Film kommt bei uns in Deutschland einen Tag früher in die Kinos.

Joker: Folie à Deux (Englischer Trailer)

Joker: Folie à Deux (Deutscher Trailer)

