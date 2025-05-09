News

Joyn steigert Zuschauerzahl und Sehdauer deutlich

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Joyn

Die Streaming-Plattform Joyn hat nach Unternehmensangaben im April 2025 erstmals 10 Millionen Zuschauer erreicht – ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres.

Die Angaben basieren auf dem sogenannten „Marktstandard Bewegtbild“, einer Messmethode der AGF in Zusammenarbeit mit der GfK. Die veröffentlichten Zahlen stammen sowohl aus internen Daten von Joyn als auch aus Quellen der Seven.One Entertainment Group.

Neben dem Anstieg der Nutzerzahlen wird auch ein Anstieg der Sehdauer („Watchtime“) um 32 Prozent angegeben. Diese Entwicklung wird als Fortsetzung des bisherigen Wachstumstrends dargestellt.

Das Streamingportal von ProSiebenSat.1 hat kürzlich erst sein kostenloses Live-TV-Angebot um 14 neue Sender aus Bayern erweitert. Außerdem ist Joyn in ausgewählten Mercedes-Benz Modellen inzwischen direkt über das In-Car-Entertainment-System verfügbar.

Zu Joyn →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🔱
    sagt am

    80% ist schon stark heutzutage. Dafür das niemand Joyn und deren Inhalte sehen will.

    Antworten
    1. Newt 🎖
      sagt am zu Max ⇡

      Viele Influencer Projekte unf Joko und Klaas helfen.

      Antworten
      1. Chris. 🌟
        sagt am zu Newt ⇡

        jetzt weiss ich wieder, warum ich das nicht wirlklich vermisse…

        Antworten
    2. Galli ☀️
      sagt am zu Max ⇡

      Ich finde es erst mal gut, dass es überhaupt Deutsche Alternativen gibt bevor wieder Geld nach USA gepumpt wird. Angebot muss natürlich stimmen, kann man ggfs. aber auch verbessern.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Unterhaltung / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Apple Watch (Ultra) Elago Ladestation
in Kommentar
Ikea Mer Laden
backFlip 32/2025: IKEA geht ganz neue Wege bei Elektroautos
in backFlip
Edeka
EDEKA stellt Genuss+ Programm ein
in Handel
Flugzeug
EU-Verbraucherschutz: Online-Reisebüros verbessern Information und Erstattung
in Dienste
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität