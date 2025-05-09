Joyn steigert Zuschauerzahl und Sehdauer deutlich

Die Streaming-Plattform Joyn hat nach Unternehmensangaben im April 2025 erstmals 10 Millionen Zuschauer erreicht – ein Plus von 80 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres.

Die Angaben basieren auf dem sogenannten „Marktstandard Bewegtbild“, einer Messmethode der AGF in Zusammenarbeit mit der GfK. Die veröffentlichten Zahlen stammen sowohl aus internen Daten von Joyn als auch aus Quellen der Seven.One Entertainment Group.

Neben dem Anstieg der Nutzerzahlen wird auch ein Anstieg der Sehdauer („Watchtime“) um 32 Prozent angegeben. Diese Entwicklung wird als Fortsetzung des bisherigen Wachstumstrends dargestellt.

Das Streamingportal von ProSiebenSat.1 hat kürzlich erst sein kostenloses Live-TV-Angebot um 14 neue Sender aus Bayern erweitert. Außerdem ist Joyn in ausgewählten Mercedes-Benz Modellen inzwischen direkt über das In-Car-Entertainment-System verfügbar.

