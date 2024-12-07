Junge Generation: Digitale Geräte auf dem Vormarsch

News

Eine repräsentative Bitkom-Studie zeigt, dass die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Deutschland (65 Prozent) ein eigenes Smartphone besitzt. Der Besitz steigt mit dem Alter deutlich an: Während nur 17 Prozent der 6- bis 9-Jährigen ein Smartphone besitzen, sind es bei den 10- bis 12-Jährigen bereits 76 Prozent und bei den 16- bis 18-Jährigen fast alle (95 Prozent). Klassische Handys sind kaum verbreitet und nur bei 4 Prozent der Befragten zu finden.

Tablets, Computer und digitale Welt

Rund die Hälfte (54 Prozent) der 6- bis 18-Jährigen besitzt ein eigenes Tablet, wobei der Anteil mit steigendem Alter zunimmt. Noch deutlicher sind die Unterschiede bei Computern: Nur 6 Prozent der Jüngsten besitzen einen Laptop oder Desktop-PC, bei den 16- bis 18-Jährigen sind es bereits 70 Prozent.

Laut Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder führt der Übergang auf weiterführende Schulen häufig zu einem „Technologiesprung“. Gleichzeitig betont er die Bedeutung der Begleitung durch Eltern und Schulen, um Medienkompetenz zu fördern.

Unterhaltungselektronik: Konsolen, TV und Audio

Der Besitz von Spielkonsolen und Smartwatches variiert stark nach Alter. Während ein Drittel der 6- bis 9-Jährigen eine Konsole besitzt, ist es bei den 10- bis 15-Jährigen etwa die Hälfte. Ab 16 Jahren nimmt das Interesse an Konsolen ab.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Fernsehgeräten: Diese sind bei älteren Jugendlichen häufiger vertreten (48 Prozent). Hörspielboxen wie Tonie-Boxen erfreuen sich bei den Jüngeren großer Beliebtheit (57 Prozent), verlieren aber bei den Älteren an Bedeutung. Auch CD- und MP3-Player sind vor allem bei den Jüngeren noch relevant.

Weitere Techniktrends

Smart Speaker wie Alexa oder Google Home sind mit leichten Unterschieden in allen Altersgruppen ähnlich verbreitet: 24 Prozent der Jüngeren und 26 Prozent der Älteren besitzen ein solches Gerät. Auch Fotoapparate sind bei 33 Prozent der 6- bis 9-Jährigen und 28 Prozent der 9- bis 12-Jährigen verbreitet.


