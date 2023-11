Kabel vs. DSL vs. Glasfaser: Wer hat das zuverlässigste Internet?

Laut einer Umfrage des Vergleichsportals Verivox ist Kabelinternet für Privatkunden im Vergleich zu DSL- und Glasfaseranschlüssen am störanfälligsten. Die Unterschiede fallen allerdings gering aus.

Von den befragten Kabelkunden berichteten 69 Prozent von mindestens einem Totalausfall in den letzten zwölf Monaten. Auch 58 Prozent der DSL-Kunden klagten der Erhebung zufolge über mindestens einen Ausfall im vorherigen Jahr und 62 Prozent waren es bei den Glasfaserkunden.

Kurzfristige Ausfälle sind eher verschmerzbar

Bei DSL- und Glasfaseranschlüssen war die Ausfallrate demnach etwas geringer, wobei Glasfaseranschlüsse eher kurzfristige und einmalige Ausfälle aufwiesen. Beim Kabelinternet kam es dagegen häufiger zu längeren und wiederholten Ausfällen. Das macht in meinen Augen gerade für die Kundenzufriedenheit einen großen Unterschied. Wenn „mal kurz“ das Internet ausfällt, kann man damit sicher besser leben, als mit längeren Ausfällen.

Die Netzbetreiber erwähnen in der Regel in ihren Verträgen, dass eine hundertprozentige Verfügbarkeit des Internetanschlusses nicht garantiert werden kann. Die Befragung zeigt auch regionale Unterschiede: Am seltensten treten Netzausfälle in Norddeutschland auf. Vor allem in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind Glasfaseranschlüsse am besten ausgebaut.

Die Umfrage wurde im Mai 2023 von Innofact unter insgesamt 1022 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren online durchgeführt.

