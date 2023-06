Kaufland: Apple Geschenkkarte kaufen und bis zu 30 Euro Coupon erhalten

Bonus für Apple Geschenkkarte gibt es inzwischen selten, doch das bedeutet nicht, dass es nicht dennoch interessante Aktionen gibt, bei denen man eine Art Cashback erhält. So aktuell wieder bei Kaufland.

Die Details der Aktion lauten: Kaufe vom 29.06. bis 5.07.2023 in einer Kaufland-Filiale eine Apple Geschenkkarte, scanne deine Kaufland Card und erhalte einen Coupon von bis zu 30 Euro Wert für deinen nächsten Einkauf bei Kaufland.

Das ist im Bestfall immerhin der dreifache Bonus der vergangenen Aktionen. Zu denen gab es nämlich maximal zehn Euro Bonus, weil die Aktion auf den Kauf nur einer 100 Euro Geschenkkarte gedeckelt war.

Kauft man also beispielsweise Apple Geschenkkarten in Höhe von 200 Euro (2 mal 100 Euro), erhält man spätestens nach drei Tagen einen Rabattcoupon im Wert von 30 Euro und kann diesen nach Aktivierung bis zum 19. Juli 2023 in einer Kaufland-Filiale einlösen.

Jedes Kaufland Card Mitglied kann nur einmalig an der Aktion teilnehmen. Die Apple Geschenkkarte kann für Produkte, Zubehör, Apps, Musik und vieles mehr in allen deutschen Apple Stores und Apple Onlineshops eingelöst werden.

