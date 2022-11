Vernetzte Mobilität: Die IAA 2023 parkt wieder in München

Die IAA 2021 wanderte erstmals nach München und obwohl es durchaus viel Kritik an der neuen Umsetzung gab, so hält man daran fest. München bleibt Standort für eine der größten Automessen der Welt und Startschuss ist am 5. September 2023.

Das Motto lautet „Experience Connected Mobility“ und man will sich vor allem auch deutlich nachhaltiger präsentieren. Audi, BMW, Mercedes, Renault, Porsche und VW haben bereits zugesagt, Stellantis ist noch offen, ebenso Toyota als Nummer 1.

Neben den Autos möchte der Verband der Automobilindustrie (VDA) auch E-Bikes und andere Mobilitätslösungen vor Ort sehen, aber die Neuheiten von VW und Co. sind mit Sicherheit das Kernelement dieser Messe – und da kommt wohl einiges.

IAA 2023: Ein Fest der Elektro-Konzepte?

Gegen 2024 und 2025 werden wir viele neue Elektroautos sehen, denn da wird im Hintergrund an den Plattformen gearbeitet. Ich gehe davon aus, dass die IAA 2023 ein Fest der Konzepte wird, die wir dann etwa zwei Jahre später final sehen werden.

Benötigt es solche Events noch? Schwer zu sagen, ich finde sie mittlerweile eher überflüssig und eine überfüllte Messe ist auch kein guter Ort, um sich einen guten Eindruck von einem Auto zu machen. Doch diese Events dienen in erster Linie zum Vernetzen, denn auch 2023 sind natürlich auch viele Zulieferer wie Bosch vor Ort.

