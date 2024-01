Kfz-Versicherung vor Beitragsanstieg von zehn Prozent

In der Schaden- und Unfallversicherung stand das vergangene Jahr im Zeichen der Anpassung des Schadenaufwands, zum Beispiel durch Preissteigerungen bei Kfz-Reparaturen.

Obwohl die Sparte ein Beitragswachstum von 6,7 Prozent auf 84,5 Milliarden Euro verzeichnete, stiegen die Schadenaufwendungen mit 12,7 Prozent deutlich stärker als die Beiträge. Insbesondere in der Kraftfahrtversicherung führte der Preisanstieg zu einem versicherungstechnischen Verlust von rund 2,9 Milliarden Euro. Insgesamt hat sich der versicherungstechnische Gewinn der Sparte auf rund 1,5 Milliarden Euro mehr als halbiert.

Für das laufende Jahr rechnet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in der Schaden- und Unfallversicherung mit einem Beitragswachstum von 7,7 Prozent. Nachholeffekte werden vor allem in der Kraftfahrtversicherung erwartet, steigende Reparaturkosten könnten jedoch zu einem weiteren Beitragsanstieg von zehn Prozent führen. Das war bereits erwartet worden.

Auch steht zu befürchten, dass die Reparaturkosten weiter steigen werden. Daher rechnen wir hier mit einem Beitragszuwachs von zehn Prozent für 2024.

Die konkreten Auswirkungen auf die Beiträge liegen wie immer in der Verantwortung der einzelnen Versicherer. Steigen die Beiträge, können Kunden in der Regel unkompliziert aus dem Vertrag raus. In diesem Jahr wird also ein Kfz-Versicherungsvergleich wichtiger, denn je.

