Klarmobil Xiaomi-Aktion – Redmi Note 11 mit Tarif im Telekom-Netz für rechnerisch 68 Euro

Bei der freenet Marke klarmobil.de ist ab sofort das Redmi Note 11 zum Preis von rechnerisch 68 Euro zu haben. Ein Bundle-Angebot mit der Allnet-Flat 6 GB macht es möglich.

Das Xiaomi Redmi Note 11 mit seinem 90 Hz AMOLED-Display, 128 GB Speicher, der 50 Megapixel-Kamera und einem 5.000 mAh Akku mit 33 Watt Fast Charging ist bei Klarmobil aktuell in Kombination mit der Allnet-Flat 6 GB zu haben. Die bietet neben 6 GB ungedrosseltem Inklusivvolumen eine Telefonie- und SMS-Flat im Telekom-Netz.

In Kombination mit dem Xiaomi Redmi Note 11 kostet der Tarif 11,99 Euro anstelle des SIM-Only Preises von 9,99 Euro. Zuzüglich des einmaligen Anschlusspreises in Höhe von 19,99 Euro und den Einmalkosten für die Hardware in Höhe von 19,99 Euro kostet das Bundle-Angebot über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt 327,74 Euro. In der SIM-Only Variante beträgt der Tarifpreis 259,75 Euro.

Somit zahlt der Kunde für das Xiaomi Redmi Note 11 im aktuellen klarmobil-Angebot rechnerisch nur 67,99 Euro Hardwarekosten, was einer Ersparnis von rund 132 Euro gegenüber dem Herstellerpreis entspricht. Das Angebot ist bis zum 23. Juni 2022 mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten zu haben.

Zum Angebot bei Klarmobil →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

