Klarna Festgeld+: So viel Zinsen bekommst du ab heute

Klarna hat die Konditionen für zwei seiner Festgeldangebote am, heutigen Montag verändert. Eine Übersicht dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Klarna Festgeld+ ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per Postident eröffnen.

Die Konditionen des klassischen Klarna Festgeldes bleiben aktuell unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App bzw. diesen Link verfügbar) werden allerdings ab sofort (17.03.25) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+ aktuelle Zinsen

  • 3 Monate: 2,20 % p.a. (Anpassung)
  • 6 Monate: 2,08 % p.a. (Anpassung)
  • 12 Monate: 2,55 % p.a.
  • 18 Monate: 2,58 % p.a.
  • 24 Monate: 2,68 % p.a.
  • 36 Monate: 2,74 % p.a.
  • 48 Monate: 2,67 % p.a.

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld+ →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl renditestarker Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

