Kostenlos & in HD: Zattoo startet mit neuen Sendern

Der Streaming-Anbieter Zattoo erweitert sein Streaming-Angebot um drei neue Spartenkanäle, die seit dieser Woche in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sind.

Mit Sooner, Free Comedy und Fashion TV Secrets bietet die Plattform ein erweitertes Spektrum an Unterhaltung – von Arthouse-Kino über Comedy bis hin zu Fashion-Inhalten. Die neuen Sender gehören zum so genannten FAST-Format (Free-Ad-Supported-Streaming-TV), das heißt, sie sind kostenlos zu empfangen und finanzieren sich ausschließlich über Werbung.

Die Nutzer finden die Sender direkt in der Zattoo-App, wo sie in HD-Qualität zur Verfügung stehen. Wer möchte, kann sie auch als Favoriten speichern, um schnell darauf zugreifen zu können. Die Zuschauer können das Programm pausieren, von vorne starten oder – im Fall von Sooner und Free Comedy – bis zu sieben Tage rückwirkend abrufen.

Inhaltlich werden die neuen Sender wie folgt beschrieben:

Sooner – Die Welt des Arthouse-Kinos

Mit Sooner, dem ersten FAST-Sender des gleichnamigen Streaming-Dienstes der ContentScope GmbH, bietet Zattoo als erster Anbieter im DACH-Raum ein einzigartiges Angebot für Fans des internationalen Arthouse-Kinos. Das Programm bietet sorgfältig kuratierte Filmhighlights – von preisgekrönten Indie-Perlen über exklusive Festival-Filme bis hin zu innovativen Werken aufstrebender Filmschaffender. Sooner steht für tiefgehende Geschichten, außergewöhnliche Perspektiven und Kino mit gesellschaftlicher Relevanz. Free Comedy – Lachen ohne Ende

Mit Free Comedy präsentiert Zattoo einen neuen Sender von LEONINE Studios, der in Zusammenarbeit mit PLAION PICTURES vertrieben wird und sich ganz dem Humor verschrieben hat. Ob zeitlose Klassiker, moderne Blockbuster oder die besten Sitcoms aller Zeiten – dieser Kanal bietet non-stop Unterhaltung für Comedy-Fans. Free Comedy garantiert eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen und Serien, die amüsieren und zum Lachen einladen. Fashion TV Secrets – Die glamouröse Welt der Mode

Mit Fashion TV Secrets präsentiert Zattoo eine neue Dimension des Fashion-Entertainments. Der Sender zeigt eine exklusive Auswahl der besten Lingerie- und Swimwear-Modenschauen, glamouröse Kalender-Shootings und Inhalte aus den bekannten Formaten Midnite Secret, Midnite Haute und Lingerie & Swimwear von Fashion TV. Vieles auch vorgestellt bei den Swimwear Weeks in Miami, Ibiza und São Paulo sowie beim Salon de la Lingerie in Paris. Mode, Eleganz und Stil stehen hier rund um die Uhr im Mittelpunkt.

Der Streaming-Anbieter hat unter anderem das Abomodell „Zattoo Smart HD“ für 6,49 Euro pro Monat im Angebot, das 180 TV-Sender in HD-Qualität (1280 × 720 Pixel bei 50p) sowie Restart & Live Pause bietet.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

