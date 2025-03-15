Kostenlos und in HD: Zattoo startet vier neue Themensender

Der Streaming-Anbieter Zattoo erweitert sein Angebot und bringt vier neue, kostenlose Spartenkanäle nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.

Seit dieser Woche können die Nutzer Royal World, Stand-up Comedy, Big Brother Classics und Serienklassiker in HD-Qualität abrufen. Damit wächst die Vielfalt des Streaming-Dienstes weiter. Die neuen Sender gehören zur Kategorie der FAST-Sender, also werbefinanzierte TV-Angebote, die kostenlos zur Verfügung stehen.

Sie sind direkt in der Senderübersicht der Zattoo-App zu finden und können wie gewohnt als Favorit markiert werden. Zudem profitieren die Nutzer von Funktionen wie Pausieren und Neustarten der Inhalte.

Inhaltlich werden die neuen Sender wie folgt beschrieben:

Royalworld – Adel & Dynastien

Royale Fans aufgepasst – Royalworld – Adel & Dynastien startet mit einem einzigartigen Programm rund um die faszinierende und traditionsgeladene Welt von Königs- und Adelsfamilien aus aller Welt. Der Sender bietet in über 300 Stunden faszinierende Dokumentationen, Serien und Spielfilme tiefgehende Einblicke in das Leben der Royals – von glamourösen Hochzeiten bis hin zu bewegenden Schicksalen. Stand-up Comedy – Lachen garantiert

Mit Stand-up Comedy: Powered by Banijay bringt Zattoo die besten Comedy-Momente auf einen eigenen Sender. Über 170 Stunden mit Auftritten von Größen wie Atze Schröder, Bülent Ceylan, Caroline Kebekus und vielen mehr sorgen für Unterhaltung ohne Ende. Auch Formate wie NightWash und die 1Live Köln Comedy-Nacht XXL sind dabei. Big Brother Classics – Die Anfänge des Reality-TV

Ein Stück TV-Geschichte feiert Comeback! Big Brother – Powered by Banijay bringt die Staffeln 1 bis 11 des Reality-Formats zurück, das die Zuschauer von Anfang an fesselte. Perfekt für alle, die nostalgisch in die Kultmomente der Show eintauchen wollen. Serienklassiker – Nostalgie pur

Mit Serienklassiker: Powered by Banijay gibt es über 158 Stunden an beliebten TV-Serien aus den 90ern und 2000ern. Von Geliebte Schwestern über Das Büro bis hin zu Post Mortem – dieser Sender bringt Serienhits zurück auf den Bildschirm.

Der Streaming-Anbieter hat unter anderem das Abomodell „Zattoo Smart HD“ für 6,49 Euro pro Monat im Angebot, das 180 TV-Sender in HD-Qualität (1280 × 720 Pixel bei 50p) sowie Restart & Live Pause bietet.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.