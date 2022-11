Kurz vor Preiserhöhung: Disney+ mit über 164 Millionen Nutzern

Disney+ ist das wichtigste Produkt für Disney geworden und das Wachstum hält an, mittlerweile kommt der Dienst auf 164,2 Millionen Nutzer. Netflix bleibt die Nummer 1, aber ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass Disney+ so schnell aufholt und wächst.

Doch dieses Wachstum könnte 2023 gedämpft werden, denn dann steht nicht mehr das reine Wachstum, sondern der Umsatz im Fokus. Disney hat die Preise für Disney+ immer wieder erhöht und jetzt steht der nächste Schritt für den Dienst an.

Disney+ wird ab 2023 deutlich teurer

In den USA wird der Preis noch in diesem Jahr erhöht und ein zweites Abo mit Werbung eingeführt, was günstiger ist. Wir sprechen dann über Disney+ Basic für 7,99 Dollar/Monat und Disney+ Premium für 10,99 Dollar/Monat. Und bei uns?

Ich gehe ab 2023 von 7,99 Euro und 10,99 Euro aus, aktuell kostet Disney+ noch 8,99 Euro pro Monat. Das Basic-Abo bringt übrigens etwa 4 Minuten Werbung pro Stunde und weniger Funktionen mit, es ist aber noch unklar, wie es mit der Qualität aussieht. Weniger Funktionen okay, aber ich will nicht wie bei Netflix mit 720p schauen.

Disney+ startete 2020 bei 6,99 Euro pro Monat, das ist also doch eine sehr rasante Preiserhöhung für den Streamingdienst. Das Angebot an Serien und Filmen ist seit dem gewachsen, aber das sind bald Netflix-Preise, ist es wirklich genauso groß?

