Lebara spendiert Auslandsflat: Unbegrenzte Telefonate in 134 Länder

Aktuell ermöglicht die neueste Sonderaktion aus dem Hause Lebara bis zum 30. April 2022 kostenfreies und unbegrenztes Telefonieren aus Deutschland in über 130 Länder.

Dazu integriert das Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf den „Ethno-Markt“ in viele seiner Tarife eine gratis Auslandsflatrate. So können die Kunden im Aktionszeitraum unlimitierte Gespräche in die Fest- und Mobilfunknetze von insgesamt 134 Ländern führen. Darunter nicht nur Länder in Europa, sondern auch in Asien, der Pazifikregion sowie Nord- und Südamerika.

-->

Bestandteile der Aktion sind sowohl die Prepaid-Tarifoptionen Komplett, LTE Abo, World, Flexi, Sparpakete und Türkiye als auch die LebAllnet Mobilfunkverträge. Eine Aktivierung oder separate Buchung sind dabei nicht notwendig, die Auslandsflat ist automatisch für die genannten Produkte freigeschaltet. So erhalten nicht nur bestehende Kunden das Angebot, sondern auch alle, die sich im Aktionszeitraum erstmalig für einen der Tarife entscheiden.

Die Aktion gilt nur für Lebara-Kunden in Deutschland, die während des Aktionszeitraums eine der Prepaid-Tarifoptionen Komplett, Türkiye, LTE Abo, Abo, Allnet 12GB, World, Flexi, Sparpaket oder Flat mit einem Optionspreis von mehr als 9,99 €/4 Wochen neu abschließen oder diese sich während des Aktionszeitraums verlängert oder die während des Aktionszeitraums einen LebAllnet 1M-Laufzeitvertrag neu abschließen oder dieser sich während des Aktionszeitraums verlängert, oder die während des Aktionszeitraums einen aktiven LebAllnet 24M-Laufzeitvertrag haben (nachfolgend „berechtigte Lebara-Kunden“).

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->-->