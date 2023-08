Lenovo Legion Go: Neuer Handheld für Gaming geplant

Wir befinden uns in einer neuen Ära der Gaming-Handhelds, die Nintendo mit der Switch ausgelöst hat, die aber vor allem durch weitere Modelle wie das Steam Deck befeuert wurde. Und auch Lenovo möchte ein Stück von diesem Kuchen abhaben.

Lenovo Legio Go mit Windows kommt

Glaubt man Windows Central, dann plant Lenovo den „Legio Go“, der sogar genau genommen der zweite Handheld sein wird, denn der „Legio Play“ mit Android ist vor Release gescheitert. Daher soll es dieses Mal auch ein Windows-Gerät werden.

Es gibt wohl eine ähnliche Power wie beim neuen Asus ROG Ally und so langsam aber sicher könnte die Konkurrenz vor allem für das Steam Deck zu groß werden. Nintendo hat frische Hardware für 2024 parat, Valve will aber noch etwas warten.

Bisher ist unklar, wann Lenovo durchstartet, wir haben noch keinen Zeitraum. Ich glaube aber nicht, dass es diese Masse an Handhelds benötigt, vor allem nicht, wenn sie am Ende so ähnlich (wie bei Lenovo und Asus) sind. Doch man kann es ja mal versuchen, das verstehe ich, vielleicht hat Lenovo auch noch eine kreative Idee.

PS: Das Beitragsbild zeigt übrigens den Lenovo Legio Play mit Android.

