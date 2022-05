Lexus zeigt im Juni einen Elektro-Sportwagen

Bei Lexus läuft aktuell das Marketing für das erste richtige Elektroauto an, doch im Hintergrund arbeitet man bereits an weiteren Modellen. Dazu gehört ein Elektro-Sportwagen mit 700 km Reichweite, den Lexus bereits im Februar bestätigte.

Das Lexus Electrified Sport Concept ist eine Vision für „die elektrische Zukunft eines High-Performance-Sportwagens“, so Lexus. Man möchte das Konzept auf dem Goodwood Festival of Speed zeigen, welches am 23. Juni in UK startet.

Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll bei etwa 2 Sekunden liegen und ich bin mal gespannt, wie man „über 700 km Reichweite“ ermöglichen möchte. Hersteller, die das bieten, setzen bisher in der Regel auf einen sehr großen Akku im Boden.

Bei einem Sportwagen wäre ein Akku mit etwa 108 kWh (wie im Mercedes-Benz EQS) aber durchaus viel Gewicht. Mit einem kleineren Akku müsste Lexus aber ein sehr effizientes Modell entwickeln. Am Ende des Tages ist es allerdings auch nur ein Konzept und vielleicht wird Lexus gar keine technischen Details verraten.

