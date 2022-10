Lexus spendiert dem ersten Elektroauto deutlich mehr Reichweite

Nimmt man eine Luxus-Marke, einen performanten Elektroantrieb und die SUV-Optik, dann ist das in der heutigen Zeit schon fast ein Garant für Erfolg. Fast.

Lexus dachte sich das auch, als man 2019 den UX 300e präsentierte, doch mit einer NEFZ-Reichweite von 400 km wurde der verhalten angenommen. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass selbst der WLTP-Wert keine gute Angabe ist.

Der NEFZ-Wert ist noch mal eine ganze Ecke schlechter.

Lexus baut einen größeren Akku ein

Das war vermutlich auch der Grund, warum nicht so viele Menschen über 40.000 Euro für den Lexus UX 300e ausgeben wollten. Doch Lexus gibt nicht auf und hat das erste Elektroauto überarbeitet, unter anderem mit einem größeren Akku.

Statt 54,3 kWh gibt es jetzt 72,8 kWh und das bedeutet, dass wir über 450 km WLTP-Reichweite sprechen. Ein normaler Wert für so ein Auto und eine Steigerung von 40 Prozent, so Lexus. Es bleibt allerdings weiterhin bei 150 KW (204 PS).

Lexus hat den UX 300e laut eigenen Angaben hier und da verbessert und dem Auto auch ein neues Infotainmentsystem spendiert. Gut, ist der Lexus UX 300e somit eine Empfehlung? Schwer zu sagen, denn man bleibt beim CHAdeMO-Anschluss.

Das ist in meinen Augen ein K.O.-Kriterium geworden, denn CCS hat sich ganz klar durchgesetzt. Wer das Elektroauto also auch mal schneller laden möchte, der muss Glück haben, wenn er noch einen CHAdeMO-Stecker findet. Und dann gibt es auch nur magere 50 kW, was in der heutigen Zeit eigentlich kein schnelles Laden ist.

Kurz ausgedrückt: Schöner Versuch, reicht aber vermutlich nicht. Und wundert mich vor allem, denn mit dem Lexus RZ 450e steht ein Elektroauto an, was diese Schwächen nicht hat und eine richtige Elektro-Plattform nutzt. Wieso schleppt man den UX 300e noch mit? Eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann.

Der neue Lexus UX 300e wird ab Mai 2023 in Europa ausgeliefert.

