LG präsentierte vor einem Jahr das LG V60 und daher wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um einen Nachfolger zu präsentieren. Doch ein LG V70 wird es vielleicht nicht geben, denn LG hat die Entwicklung angeblich vorerst komplett eingestellt.

Es war ein neues Flaggschiff für 2021 geplant, doch LG soll das Projekt vorerst auf unbestimmte Zeit gestoppt haben. Wundert mich nicht, immerhin überlegt man wohl gerade aus dem Smartphone-Markt auszusteigen und das rollbare Modell könnte auch eingestellt werden. Die Frage ist nun: Wird LG bald aussteigen?

Das LG V70 hätte im Februar mit den Netzbetreibern getestet werden sollen, war also vermutlich schon fertig. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es mit LG weiter geht. Es würde mich mittlerweile jedenfalls nicht wundern, wenn man das Aus in diesem Jahr bestätigt. Falls nicht (also falls man weiter macht), dann benötigt LG wirklich mal eine gute und klare Smartphone-Strategie für die kommenden Jahre.

