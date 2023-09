Libratone Air+ 3 vorgestellt: Neuer Kopfhörer zum attraktiven Preis

Libratone kämpft sich nach der Pleite weiter zurück und möchte in diesem Jahr mit einer neuen Generation der Libratone Air+ an den Start gehen, die dritte Generation wurde heute offiziell vorgestellt. Und die kann mit Blick auf den Preis überzeugen.

Libratone Air+ 3: Ein Eindruck im Alltag

Ich konnte den Libratone Air+ 3 bereits in den letzten Tagen im Alltag testen und er liefert nicht nur beim Sound, sondern auch beim ANC sehr gut ab. Das ist nicht die 300+ Euro Liga von Sony, aber für 169 Euro kann man hier nicht viel falsch machen.

Im Alltag nutze ich zwar nicht mehr gerne Kopfhörer mit Stängel, aber immerhin ist dieser hier etwas kürzer geworden und es erinnert mehr an AirPods Pro. Das Case ist durchaus hochwertig und sehr kompakt, natürlich inklusive Qi (kabellos laden).

Der Bass ist gut, die Mitten okay, nur die Höhen sind nicht ganz so klar, wie ich das von anderen Modellen kenne, die ich in letzter Zeit getestet habe. Dafür hat mich das ANC überrascht, was für diese Preisklasse doch besser als von mir erwartet ist.

Dazu gibt es eine App, die ein paar Extras und Firmware-Updates bietet, leider ist aber kein Equalizer vorhanden, das würde ich mir wünschen. Mein erstes Fazit ist okay, mit Blick auf den Preis von unter 170 Euro könnte das sogar ein Tipp sein.

Libratone Air+ 3: Das sind die Details

Die Libratone Air+ 3 gibt es in drei Farben, es gibt mehrere Aufsätze für das Ohr, die Kopfteile wiegen jeweils 4,9 g, es gibt ANC mit 3 Stufen (nicht adaptiv), es gibt einen Transparenzmodus, einen 11 mm-Treiber und noch eine IP54-Zertifizierung.

Die Sprachqualität ist bisher okay, nicht so gut wie mit Jabra, aber ein (wenn auch sehr) kurzes Telefonat war zufriedenstellend. 6 Stunden Akkulaufzeit reichen mir aus, mit Case sind es 24 Stunden und gesteuert wird hier über Touch-Eingaben.

Audio-Codes sind SBC und aptX und Marktstart ist noch heute für 169 Euro über die Webseite von Libratone. Laut Hersteller wird man sie auch bei Amazon kaufen können, dort konnte ich das Modell vor diesem Beitrag aber noch nicht finden.

Bose zeigt komplett neues Kopfhörer-Lineup Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, bei Bose überarbeitet man das eigene Kopfhörer-Lineup. Das besteht aus drei neuen Modellen und es geht am 26. September mit […]15. September 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->