Libratone ist zurück und hat neue Kopfhörer für 2021 geplant

Anfang 2020 sorgte Libratone noch mit einem unterhaltsamen BIRD-Lautsprecher für Aufsehen, doch kurz danach kam die schlechte Nachricht: Man ist pleite und sucht einen Käufer. Heute dann die Nachricht: Libratone lebt und ist zurück.

Das Unternehmen will noch im September neue Kopfhörer vorstellen, die auch in Deutschland auf den Markt kommen sollen. Details wurden noch keine genannt, aber man sieht sich als „Premium-Marke“ in der boomenden Audio-Kategorie.

In der Pressemitteilung klingt es so, als ob wir einen Nachfolger des Track Air+ im September sehen werden (auf dem Beitragsbild zu sehen). Mit Blick auf den Markt wäre das ein logischer Schritt, denn genau diese Kategorie kommt sehr gut an.

Die Produkte werden am 22. September enthüllt, aber Libratone hat nicht verraten, wie man sich nun „gerettet“ hat. Übernommen wurde man wohl nicht, daher hat man vielleicht einen Geldgeber gefunden, der nicht genannt werden möchte.

