Loki Staffel 3: Hat die Marvel-Serie eine Zukunft?

Diese Woche endete die zweite Staffel von Loki und sie war nicht nur zum Start sehr beliebt bei Disney+, die letzten beiden Folgen werden auch sehr gut bewertet.

Loki: Kommt eine 3. Staffel?

Doch wie geht es weiter? Ich weiß noch nicht, wie diese Staffel endet, kann euch da also gar keinen Spoiler liefern, aber bin auf eine offizielle Aussage der Produzenten bei Cinemablend gestoßen. Sagen wir es mal so, die Sache ist nicht ganz eindeutig:

Wir sind an das Projekt wie an zwei Hälften eines Buches herangegangen. Staffel eins, erste Hälfte. In Staffel zwei schließen wir das Buch über Loki und die TVA ab. Wo es darüber hinausgeht, weiß ich nicht. Ich wollte einfach eine vollständige und lückenlose Geschichte über diese beiden Staffeln hinweg erzählen.

Klingt so, als ob die Serie in dieser Form für die Marvel Studios abgeschlossen ist. Was nicht bedeutet, dass keine weiteren Projekte mit Tom Hiddleston geplant sind, aber es klingt eher so, als ob Loki keine dritte Staffel bei Disney+ bekommen wird.

Auf der anderen Seite: Loki ist eine Marvel-Serie, die gut funktioniert und vor allem gut bei den Fans ankommt. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Streamingdienst an einer erfolgreichen Serie festhält, die man eigentlich schon abgeschlossen hat.

