Lufthansa Miles & More Karten: Die DKB steigt aus

Das Vielfliegerprogramm Lufthansa Miles & More setzt seinen Kurs mit einer neuen Partnerschaft fort. Das bedeutet, dass die DKB als Kartnerpartner bald Geschichte ist.

Nach einer weltweiten Prüfung wird die Deutsche Bank neuer Herausgeber der Lufthansa Miles & More Kreditkarte, während Mastercard Netzwerkpartner für das Kreditkartenportfolio in Deutschland bleibt.

Der Wechsel soll ab Mitte 2025 erfolgen. Wer bereits eine Lufthansa Miles & More Credit Card besitzt, muss zu diesem Zeitpunkt nichts unternehmen, da alle bestehenden Karten bis zum Wechsel gültig bleiben sollen. Die Karteninhaber sollen rechtzeitig über den Umstellungstermin informiert werden.

Lufthansa Miles & More: Vorteile bleiben erhalten

Bestehende Vorteile bleiben auch mit der Deutschen Bank als neuem Partner erhalten. Dazu gehören zum Beispiel das Sammeln von Prämienmeilen bei Kreditkartenumsätzen, die unbegrenzte Gültigkeit der Prämienmeilen und das Premium-Versicherungspaket.

Die Miles & More Kreditkarte wurde im Februar 1999 in Deutschland eingeführt und wird mittlerweile in 20 weiteren Ländern eingesetzt. Zuletzt hatte die DKB den Lufthansa Miles & More Karten neue Features verpasst, diese aber auch verteuert.

