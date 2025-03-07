Mario und Donkey Kong: Nintendo Switch bekommt zwei neue Spiele-Klassiker

Nintendo hat mal wieder neue Spiele für Nutzer von Switch Online parat, ab heute gibt es zwei Klassiker der Game Boy-Ära. Und mit Donkey Kong von 1994 sogar einen echten Klassiker, ein Original, das zweite Spiel nennt sich Mario Picross.

Ihr benötigt natürlich ein aktives Abo für Nintendo Switch Online, danach findet ihr die beiden Titel im Bereich für den Game Boy. Picross habe ich nie gespielt, aber ich bin mit dem Game Boy aufgewachsen und kenne natürlich Donkey Kong.

Doch mit dem Klassiker und mit jeder HD-Version von einem alten Spiel, stelle ich mir die Frage, warum es seit sieben Jahren kein neues Spiel mehr gab. Die Switch hat so viele Nintendo-Helden abgehakt, manche mehrmals, nur nicht diesen.