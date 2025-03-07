Gaming

Mario und Donkey Kong: Nintendo Switch bekommt zwei neue Spiele-Klassiker

Autor-Bild
Von
|
Nintendo Switch 2017 Header

Nintendo hat mal wieder neue Spiele für Nutzer von Switch Online parat, ab heute gibt es zwei Klassiker der Game Boy-Ära. Und mit Donkey Kong von 1994 sogar einen echten Klassiker, ein Original, das zweite Spiel nennt sich Mario Picross.

Ihr benötigt natürlich ein aktives Abo für Nintendo Switch Online, danach findet ihr die beiden Titel im Bereich für den Game Boy. Picross habe ich nie gespielt, aber ich bin mit dem Game Boy aufgewachsen und kenne natürlich Donkey Kong.

Doch mit dem Klassiker und mit jeder HD-Version von einem alten Spiel, stelle ich mir die Frage, warum es seit sieben Jahren kein neues Spiel mehr gab. Die Switch hat so viele Nintendo-Helden abgehakt, manche mehrmals, nur nicht diesen.

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Teaser

Apple iPhone Fold kommt und wird richtig teuer

Apple soll laut Ming-Chi Kuo in der finalen Planungsphase für das faltbare iPhone stecken und will das Thema im zweiten…

6. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Mario und Donkey Kong: Nintendo Switch bekommt zwei neue Spiele-Klassiker
Weitere Neuigkeiten
Dkb Header
DKB will Wertpapierangebot mit Upvest modernisieren
in Fintech
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Gesetzesentwurf zur Finanzierung 2026
in Mobilität
Banking4
Banking4: Großes Update und neues Lizenzmodell
in Fintech
Congstar
congstar Prepaid: Starterpaket wieder 9,99 € und 3 × 10 GB
in Tarife
Snapchat Header
Snapchat steht vor „dem entscheidenden Moment“
in Social
Shell-Studie enthüllt: Reichweitenangst bei Elektroautos sinkt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv feiert Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt
in News
So viele Kilometer fahren die Deutschen wirklich jeden Tag mit dem Auto
in Mobilität
Hyundai zeigt erstmals Vorschau auf den Ioniq 3
in Mobilität
ING Deutschland startet Echtzeitüberweisungen für alle Kunden
in Fintech