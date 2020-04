Marvel Studios: Disney könnte „Young Avengers“ als Film planen

Nach dem Avengers-Finale in Endgame, stellen sich viele sicher die Frage: Wie geht es mit dem Team weiter? Wird es überhaupt wieder Avengers-Filme geben?

Eins ist aktuell jedenfalls sicher: In der vierten Phase des MCU (Marvel Cinematic Universe) ist kein Avengers-Film zu sehen. Vielleicht bekommen wir einen solchen in der fünften Phase. Die Marvel Studios haben bereits angedeutet, dass man ein neues Team für die Avengers aufbauen könnte, was in ein paar Jahren startet.

Womöglich werden wir sogar ein komplett neues Team in Form der „Young Avengers“ sehen. Das ist ein eigenes Avengers-Team in den Comics von Marvel.

Young Avengers: Casting für Autoren

Angeblich soll Disney den Plan verfolgen, dass die Young Avengers einen eigenen Film bekommen, denn die Marvel Studios holen sich wohl aktuell Vorschläge von Autoren ein, wie sie sich einen solchen Film vorstellen würden. Heißt: Da läuft wohl bereits das Casting für die Schreiber im Hintergrund bei Disney.

Sollte das stimmen, dann wird es wohl noch einige Monate dauern, bis das alles in trockenen Tüchern ist und dann wird es sicher einige Monate dauern, bis die Pläne konkret werden und dann wird es sicher einige Monate dauern, bis man mit der Planung für Dreharbeiten und Co. startet. Heißt: Falls so ein Film geplant ist, dann wird es sicher einige Jahre dauern, bis dieser in die Kinos kommt.

Disney hat die Termine für Phase 5 schon genannt, allerdings so gut wie keinen Film für die Jahre 2022 und 2023. Der Zeitpunkt würde jedenfalls passen und wer weiß, vielleicht spendiert man dem ein oder anderen Helden von diesem Team vorher noch einen eigenen Film, der seine Geschichte erzählt.

Marvel Studios: Termine für Phase 5

Black Panther 2 (6. Mai 2022)

Captain Marvel 2 (8. Juli 2022)

7. Oktober 2022

17. Februar 2023

5. Mai 2023

28. Juli 2023

3. November 2023

